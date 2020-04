Sky, Ugolini: “Previsioni inutili, bisognerà attendere la risposta della scienza”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della possibile ripresa del campionato.

“E’ difficile fare previsioni in questo momento. Questa settimana sarà decisiva per capire se si ripartirà o meno: non ci resta che attendere. L’UEFA ha preteso entro il 3 agosto la lista delle squadre che parteciperanno alle prossime competizioni europee e questo ha precluso la possibilità di concludere i campionati tra luglio e settembre.

Esempio francese? Il calcio è la terza industria del nostro paese, la Ligue 1 non mi sembra abbia la stessa incidenza. Ogni stato ha la sua storia e la sua dinamica, vivendo quest’emergenza sanitaria con curve diverse. Saranno gli scienziati a prendere le decisioni sul ritorno del campionato”.

