Sky, Ugolini: “Serie A? Prematuro stabilire data per la ripresa”

Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando della ripresa del campionato e del possibile taglio degli stipendi.

“C’è un piccolo spiraglio per la ripresa dei campionati, anche se stabilire una data è fin troppo prematuro. Taglio stipendi? E’ una trattativa, quindi si discute. C’è un grande deficit dei club qualora la stagione non dovesse riprendere. La situazione è da vivere anche dal punto di vista dei calciatori. I calciatori di Serie B e la Lega Pro non possono permettersi di perdere 3-4 mensilità, guadagnano molto più poco rispetto a quelli di Serie A. E’ una situazione delicata, all’interno della stessa Europa viviamo situazioni diverse”.

Comments

comments