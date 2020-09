Sky – Vecino-Napoli, la trattativa procede con l’Inter

Gianluca Di Marzio riporta le ultime sulla novità che riguarda dell’interesse del Napoli per Matias Vecino. La trattativa procede.

L’Inter per il centrocampista chiede un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni dopo determinate presenze; il Napoli reputa la cifra troppo alta, anche per via del fatto che il giocatore rientrerà tra un mese e mezzo, ma si continuerà a trattare.

Vecino tra l’altro è un pallino di Gattuso che già lo voleva nel mercato di gennaio; il mister pensa che è un giocatore che si può adattare bene ai moduli e giocare anche da trequartista nel 4-2-3-1.

