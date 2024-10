Sky:Aggiornamenti su Kvara

Arrivano ulteriori aggiornamenti per quel che riguarda una delle partite più importanti in casa Napoli in questa stagione, ovvero il rinnovo di Kvhicha Kvaratskhelia.



Il club e l’entourage del giocatore si trovano a Milano per continuare la trattativa.



E le due compagini resteranno al tavolo fino a sera, quando l’agente del georgiano lascerà l’Italia.

Napoli offre una base di 5 milioni a salire negli anni, con una cifra che però non andrebbe a superare gli 8 milioni.



La richiesta dell’entourage dell’esterno è invece di 5 milioni a salire fino a 8-9 dal terzo o quarto anno.

Ma il nodo della questione riguarda la clausola: la richiesta dell’entourage è quella di 80 milioni più una commissione per la vendita come riconoscimento per aver portato il georgiano agli azzurri nell’estate del 2022 per 9 milioni più bonus.

Il Napoli, invece, non vorrebbe inserire tale clausola, o quantomeno vorrebbe alzarla dato che ritiene la cifra non adeguata.

Comments

comments