Sky:Conte su De Bruyne:”Un errore si concede, due no”.

Le dichiarazioni a Sky Sport dell’allenatore del Napoli alla vigilia del match con lo Sporting:

“Gara importante anche se abbiamo avuto pochissimo tempo per prepararla – ha detto -. Abbiamo analizzato il ko col Milan, dobbiamo migliorare in alcune situazioni.



Se recupereranno Spinazzola o Olivera?

Qualcosa forse dovremo rischiare, l’alternativa è Elmas terzino”

. E su De Bruyne: “Una volta concedi l’errore, la seconda non lo concedi più”

Conta di recuperare almeno uno tra Spinazzola e Olivera?



“Ieri hanno fatto allenamento a parte, vedremo oggi.



Speriamo, se c’è da rischiare bisogna rischiare perché sinceramente non abbiamo grandi alternative. L’alternativa potrebbe essere Elmas terzino, ma se c’è da rischiare qualcosina la dovremo rischiare, con entrambi o con uno solo”

Ha fatto il giro del web il suo punto di vista su De Bruyne. C’è stato un chiarimento all’interno dello spogliatoio per quello che è successo?

“Non è una questione di situazioni di uno specifico giocatore.



Chi mi conosce sa benissimo qual è il mio punto di vista sulla gestione, su determinati comportamenti che bisogna avere.



A volte chi non mi conosce incappa in qualche errore, sta a me ripristinare la situazione, ribadire alcuni concetti a tutto il gruppo, in modo che una volta la concedi, la seconda volta non la concedi più”

La visita dello Sporting è la classica occasione da non mancare?

“Fossimo soli in campo noi direi di sì, il problema è che c’è anche l’altra squadra che non è l’ultima arrivata. Io voglio vincere, dobbiamo capire se anche lo Sporting è d’accordo su questa linea”.

Questo diventa uno snodo non decisivo ma importante per il vostro percorso in Champions?

“Sì assolutamente, è una partita importante contro un’ottima squadra, lo Sporting che è vincitrice del campionato portoghese lo scorso anno. Una squadra che, insieme al Benfica e al Porto, rappresenta l’elite del calcio portoghese.



Una gara importante perché comunque nella prima partita contro il Manchester abbiamo perso, nonostante il modo in cui è andata la partita, perché è stata un po’ particolare dopo l’espulsione di Di Lorenzo dopo 16 minuti. Abbiamo pochissimo tempo per prepararci, perché siamo tornati tardi da Milano. Ieri chiaramente i ragazzi hanno recuperato chi ha giocato, chi non ha giocato ha fatto allenamento. Oggi dobbiamo preparare velocemente questa partita”

C’è l’esigenza di dimenticare in fretta.



“La differenza con la passata stagione è che non c’è il tempo per analizzare una sconfitta contro una diretta concorrente per i primi posti?



“No assolutamente, la partita l’abbiamo analizzata benissimo ieri, anche perché c’era tempo perché chi doveva recuperare dalla partita non doveva fare chissà quale allenamento. L’abbiamo analizzata e le conclusioni sono che secondo me abbiamo fatto meglio in questa partita rispetto alle due giocate l’anno scorso contro il Milan, solo che l’anno scorso le abbiamo vinto entrambe soffrendo,

quest’anno l’abbiamo giocata dominando, però non siamo stati così attenti come in passato.



Dobbiamo essere più bravi e migliorare determinate situazioni perché si poteva fare molto meglio sui loro gol”

Comments

comments