Coppa Italia

Sky:Napoli-Cagliari la probabile formazione scelta da Conte.

Pubblicato il

Tante rotazioni nelle possibili scelte di Conte per Napoli-Cagliari

Milinkovic-Savic;

Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola;

Politano, Lucca, Ambrosino.
All. Conte

  • Previsti otto cambi per l’allenatore salentino rispetto all’11 titolare che ha vinto a Roma, con le eccezioni di Milinkovic-Savic tra i pali e di Beukema e Olivera, con quest’ultimo che scalerà in difesa ma il modulo potrebbe prevedere anche la linea a 4 dietro;
  • in avanti chance per Ambrosino, con Lucca al centro;
  • in mezzo al campo spazio a Vergara al fianco di Elmas

