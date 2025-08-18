Sky:Napoli si valuta l’esclusione di Lukaku dalle liste fino a gennaio

L’infortunio di Lukaku cambia le strategie del Napoli, che potrebbe valutare di escludere dalle proprie liste il belga
Così Di Marzio su X:
La notizia del lungo stop potrebbe cambiare tutti gli scenari in casa Napoli.
La squadra di Antonio Conte si trova ora costretta ad andare alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere in rosa al fianco del neo arrivato Lorenzo Lucca.
Per farlo, gli azzurri avranno però a disposizione un solo slot in lista”over” quando arriverà l’ufficialità di Gutierrez.
Spagnolo che ha svolto le visite mediche di rito nella gioranta di lunedì 18 agosto.
Non è dunque da scartarel’eventualità di un’esclusione dalle liste ufficiali del Napoli di Romelo Lukaku.
Considerati soprattutto lo stop lungo e l’eventualità di un intervento chirurgico per l’ex Inter.
Napoli, la situazione liste dopo l’infortunio di Lukaku
Sono diverse le alternative a disposizione del Napoli.
Una potrebbe, come detto, essere l’esclusione del belga dalle liste ufficiali.
Oppure, la società potrebbe decidere di escludere un altro giocatore per far spazio al nuovo attaccante.