Champions League

Slavko Vincic dirigerà Benfica-Napoli

Pubblicato il

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Lo sloveno Slavko Vincic è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere Benfica-Napoli, gara della sesta giornata di Champions League, in programma mercoledì alle 21 a Lisbona

Assistenti Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, quarto ufficiale David Smajc. Al var il tedesco Christian Dingert, avar l’inglese Stuart Attwell.

Comments

comments

Articoli simili:, , ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top