Grande match: avanti così 👏🏽

Super match: continuons comme ça 💪🏽

Great game: let's keep it up 👍🏽

⚽️ #NapoliAtalanta 4-1 💙 #ForzaNapoliSempre 🇩🇿 #FG31 @sscnapoli pic.twitter.com/An5rggQfBw

