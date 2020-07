SOCIAL – Hysaj e la gioia per il primo gol in azzurro

Elseid Hysaj esprime tutta la sua felicità per la vittoria del Napoli e per il suo primo gol in azzurro di ieri sera.

Di seguito il post pubblicato:

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙💙⚽️💙💙💙💙 Un post condiviso da Elsi ⚽️⚽️ #23 🔴⚫️ #4 (@elsihysaj) in data: 26 Lug 2020 alle ore 12:57 PDT

