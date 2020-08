SOCIAL – L’entusiasmo di Di Lorenzo per la chiamata in Nazionale

Giovanni Di Lorenzo esprime tutto il suo entusiasmo per la chiamata in Nazionale in vista degli impegni della Nations League.

A seguire il suo post:

Visualizza questo post su Instagram È sempre un onore, forza @azzurri 🇮🇹❤️ Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22) in data: 31 Ago 2020 alle ore 11:10 PDT

