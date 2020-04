Social – Maggio: “Mai dimenticarsi da dove si arriva”

View this post on Instagram

Che bella era la vita! Avevo poco ma quel poco che avevo era prezioso! I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente e mi hanno insegnato il giusto valore delle cose e della vita. Non potró mai dimenticarmi i loro insegnamenti. Oggi faccio un salto nel passato e mi rivedo piccolo e penso a quanto sono stato fortunato ad avere dei genitori così! Ormai sono grande e tante cose sono cambiate,forse troppo.Ma va bene così è la vita! Ogni tanto tornare indietro non fa mai male!Ricordatevi: Mai dimenticarsi da dove si arriva!❤️👨‍👩‍👦❤️ #vivalafamiglia#valori#mammaepapà