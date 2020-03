Arek Milik ha pubblicato una foto di alcuni libri utili che leggerà, utili per non far pesare troppo la quarantena; di seguito il post.

Nel farlo, l’attaccante polacco lancia il messaggio “Rimanete a casa.”

Visualizza questo post su Instagram ☕️📚❤️ #stayathome Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) in data: 27 Mar 2020 alle ore 9:07 PDT

Comments

comments