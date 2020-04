SOCIAL – Pistocchi: “In A almeno 5/6 club non vogliono giocare”

Tramite il proprio profilo Twitter, Maurizio Pistocchi ha parlato della situazione interna alla Serie A, in particolare di quanti club non vogliono tornare a giocare.

Di seguito il suo post:

In serieA non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serieB è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi-Benevento Perugia Frosinone-e chi non vuole giocare più, in LegaPro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi🎓 pic.twitter.com/PKZu5t6See

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 13, 2020