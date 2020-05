SOCIAL – Pistocchi: “La Lega vuole riprendere ma l’obiettivo è far decidere lo stop al Governo”

Maurizio Pistocchi, giornalista, commenta sui social le intenzioni della Lega Serie A. In particolare, per lui la Lega vuole riprendere ma nel caso è il Governo a dover decidere lo stop.

Questo perché i broadcaster tv sarebbero comunque costretti a pagare i diritti tv ai club. Di seguito il suo post:

La LegaserieA vuole finire la stagione ma il vero obbiettivo è che lo stop definitivo al Calcio venga deciso dal Governo, per ottenere il pagamento dei diritti-tv, non essendo compresa nel contratto la causa di forza maggiore. Soldi che i club hanno già scontato in banca

