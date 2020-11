Il Sassuolo (molto rimaneggiato) ha vinto a Napoli con merito. Ma a inizio secondo tempo, sullo 0-0, l'arbitro avrebbe dovuto espellere Locatelli, poi in gol, per un'entrata folle su Osimhen. Se non è da rosso un intervento così, aboliamo le espulsioni.#NapoliSassuolo

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 1, 2020