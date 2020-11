La Procura #FIGC apre un'inchiesta sulla Fiorentina per i 5 giocatori che hanno rotto la bolla d'isolamento per andare in nazionale. Tutto ciò mentre il #Napoli, per avere rispettato le direttive sanitarie, ha avuto partita persa e -1 in classifica.

Per il resto tutto bene.

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 14, 2020