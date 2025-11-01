Napoli

Sold out al Maradona per Napoli-Como

Pubblicato il

Ancora un pienone al Maradona


Non ci sono più biglietti disponibili.

Per chi non sia riuscito ad accaparrarsi un ingresso per la sfida di oggi pomeriggio c’è però la possibilità di comprarlo per la partita contro l’Eintracht di martedì sera, essendoci ancora tagliandi disponibili.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top