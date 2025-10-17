Sold-out per Napoli-Inter

Napoli-Inter di sabato prossimo è sold out. Nessun biglietto disponibile. La vendita libera è durata pochissimo

Sul sito Ticketone sono “esauriti” tutti i settori e dunque ci sarà una grande atmosfera sabato prossimo al Maradona. Si giocherà il 25 ottobre alle ore 18 per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Previsti oltre 50mila spettatori.

