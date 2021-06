Sole 24 Ore – Dazn-Sky, accordo più vicino per hotel, bar e ristoranti

DAZN e Sky si preparano ad una prima tregua come riporta il Sole 24 ore, dopo le tensioni che ci sono state nelle scorse settimane.

Una delle ultime notizie, tra l’altro, ha visto Sky fare appello all’Antitrust per l’accordo tra DAZN e TIM. In particolare, un primo segno di tregua si ha per l’accordo sulla gestione di hotel, bar e ristoranti; ad occuparsi della cosa sono i team londinesi di Sky e DAZN.

Nel dettaglio, DAZN ha trovato l’intesa con Sky per trasmettere le partite di Serie A in 40-60 mila esercizi commerciali; dall’accordo non è esclusa la TIM, dato che può portare altri clienti. La base del meccanisco è quella del revenue sharing, per chiudere un cerchio che può rimanere aperto ancora a lungo. Anche alla luce degli screzi tra le due emittenti e la TIM.

Comments

comments