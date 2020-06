Sole 24 Ore – La Uefa cambia il FFP per l’emergenza CoVID. Ecco come

La Uefa, per venire incontro ai club dopo la crisi per l’emergenza CoVID, cambia alcuni aspetti del Fair Play Finanziario. Il Sole 24 Ore illustra i cambiamenti.

In particolare, sono quattri i correttivi che la Uefa adotterà dopo la crisi del CoVID. In primis è quello relativo al bilancio della stagione 19/20, che farà media con quello del 2020/21; i club saranno valutati in bilancio dalla Uefa con una media dei due bilanci, invece che singolarmente.

Per le squadre che nella prossima stagione si qualificheranno alle coppe europee (il secondo correttivo) saranno monitorati i bilanci delle stagioni del 2018 e 2019. Per chi, invece, si qualificherà alle coppe europee per la stagione 2021/22, si prenderanno in considerazione i bilanci degli ultimi 4 anni (dal 2018 al 2021 incluso). I bilanci del 2020 e 2021 conteranno per uno e quindi si farà una media di questi due.

Infine, alcuni “fattori di mitigazione”; se nella stagione 2020/21 un club subirà pesanti perdite/riduzione dei proventi a causa della pandemia, sarà giustificato dalla Uefa che non farà pesare questi ultimi nella valutazione. Questo, ad esempio, potrebbe accadere se gli stadi continueranno ad essere chiusi.

Per il calciomercato, comunque, non è previsto nessun “danno da CoVID-19” e per i debiti la proroga è fino al 30 luglio (in precedenza era il 30 maggio).

Comments

comments