Sole 24 Ore – Tim si fa avanti e chiede sconto a DAZN per i diritti Tv della Serie A

Il Sole 24 Ore in edicola oggi parla della proposta fatta da Tim a DAZN per uno sconto sui diritti tv della Serie A. Uno sconto con una cifra importante.

Questo è quanto riporta il quotidiano in merito:

“Da parte dei legali di Tim sarebbe comunque partita una proposta ufficiale, con un taglio che secondo i rumors sarebbe attorno ai 140 milioni di euro rispetto al minimo garantito.

Evidente che si tratta di una proposta iniziale di un negoziato subito approdato al tema dell’esclusiva contrattuale che lega Dazn a Timvision. Nonostante una prima disponibilità in casa Tim a rivedere quel paletto, il tema sarebbe uscito dalla trattativa che comunque, a quanto si apprende, starebbe andando avanti in forma collaborativa.

L’esclusiva al momento non sarebbe dunque in discussione (ma trattandosi di trattativa in pieno sarebbe sbagliato darla per ipotesi morta) mentre il lavoro ora sta tutto nel cercare la giusta decurtazione.

Per la quale un punto di equilibrio potrebbe essere attorno agli 80 milioni di euro (fino a 100) secondo indiscrezioni di mercato.“

