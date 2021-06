Finisce 1-1 la partita tra Galles e Svizzera. In gol Embolo e Moore.

La svizzera raccoglie un pareggio contro il Galles a Baku. Dopo il gol del vantaggio per la Svizzera con Embolo rallentano i toni e al 74′ il Galles segna con Moore, annullato poi il 1-2 per la Svizzera con il gol di Gavranovic per fuorigioco. Italia ancora prima in girone dopo la vittoria di ieri contro la Turchia.

