Solo ammenda e non squalifica per Allegri dopo le offese a Oriali

Massimiliano Allegri, per lui 10mila euro di ammenda per l’allenatore del Milan, dopo la lite e le parole pronunciate dal tecnico nei confrondi di Lele Oriali durante la sfida di giovedì, semifinale di Supercoppa, a Riyadh. Lo ha deciso il Giudice Sportivo. Non ci sarà dunque squalifica
Motivo dell’ammenda, si legge….“nel corso del secondo tempo ha assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avvesaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della procura federale”.