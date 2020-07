Andrea Cistana, difensore del Brescia classe ’97, piace al Napoli che ha chiesto informazioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

“Cistana ancora ai box del Brescia dopo l’infortunio. Uno stop che può costare il finale di stagione, ma non le prospettive di crescita e gli interessi di diversi club. Non a caso, il presidente lombardo Cellino dovrà valutare i sondaggi di Napoli e Fiorentina per Andrea. Un difensore a 23 anni già finito nel giro azzurro di Mancini”.

Comments

comments