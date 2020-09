Soprannomi azzurri – L’iniziativa del gruppo Ultràmici per assegnare, ad ogni membro della rosa, un nomignolo particolare.

“I SOPRANNOMI AZZURRI (a cura del Gruppo Ultramici) Ricordiamo tutti questi simpatici soprannomi: il Lucchetto palermitano, Hannibal the cannibal, il Maschio Angioino, Dandy, il Matador, il pirata, Gravatar, Patrimonio dell’Unesco, Superbike, Apocalypto?!?!?

Erano i soprannomi creati da Raffaele Auriemma per tanti azzurri, era divertente ricordarli per i loro simpatici nomignoli!! L’idea è di continuare questa piacevole abitudine….ma questa volta li decidiamo NOI TIFOSI.

Ogni giorno sul gruppo ULTRAMICI sarà pubblicata la foto di un calciatore, i tifosi decideranno con la loro fantasia prima il possibile soprannome e dopo tutti voteranno per quello preferito.”

Comments

comments