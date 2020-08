Sorpresa per i tifosi a Castel di Sangro: sarà esposta la Coppa Italia

La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato una sorpresa per i tifosi del Napoli che accorreranno a Castel di Sangro per il ritiro.

Manca ormai poco al ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli svolgerà la preparazione per la prossima stagione. Saranno preparate tante sorprese per i tifosi azzurri e tanti momenti dove i supporters azzurri potranno intrattenersi e non solo: come riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, sarà esposta presso il palazzetto della cittadina abruzzese anche la Coppa Italia conquistata dagli azzurri qualche settimana fa.

