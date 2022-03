Sorrentino: “Meret o Ospina? E’ un vero dilemma. Scelgo Meret, nulla contro Ospina. Il calcio è uno sport dove bisogna dare fiducia e aspettare i giovani“

“ Meret o Ospina? E’ un vero dilemma. Meret mi ha fatto un’ottima impressione alla Spal, poi è stato acquistato dal Napoli per una somma importante, ma è stato poco ultilizzato da Gattuso e Spalletti. Deve crescere dal punto di vista caratteriale; è vero, ha commesso errori, ma anche ottime prestazioni pur senza avere mai continuità. Eppure scelgo lui, nulla contro Ospina. Il calcio è uno sport dove bisogna dare fiducia e aspettare i giovani. E’ arrivato il momento di dargli la maglia da titolare per confermare le sue qualità e non buttare via l’investimento fatto “.

Se c’è stato un avvicinamento di mio figlio Stefano al Napoli? Un po’ sì – ha ammesso il tecnico – ed è successo nell’anno che presero Morgan De Sanctis, ma Stefano non voleva fare la riserva a chi non giocava in Spagna sapendo che il Napoli voleva avere due portieri di una certa levatura per competere su più fronti “.

E sul versante scudetto, domenica il Napoli sarà atteso in casa dell’Atalanta.

“Quest’anno non mi sembra così cinica e brillante come quello scorso. Ha fatto 2-3 anni spettacolari, ma in questo momento non è così cattiva come in precedenza. Il Napoli va con il vento in poppa, ha un allenatore che sa il fatto suo e credo che quest’anno abbia qualcosa in più. Confido e mi auguro una vittoria del Napoli che lotterà con il Milan per lo scudetto“.