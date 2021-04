Stefano Sorrentino è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha rivelato di essere andato a trovare mister Gattuso in hotel.

A seguire le sue parole:

“Sono stato a trovare Gattuso oggi in hotel ed è carico. Stasera il Napoli ha una partita molto complicata perché il Torino si sta giocando la salvezza, è in una zona calda di classifica. Giocare all’Olimpico Gran Torino non è mai semplice perché Nicola dispone di tanti calciatori di qualità.“

