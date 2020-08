Sorteggi coppe europee: il coronavirus potrebbe stravolgere i gironi di qualificazione

Trapelano alcune indiscrezioni sui sorteggi dei gironi eliminatori delle prossime prossime coppe europee, Champions ed Europa League, in programma ad Atene in Grecia l’1 e 2 ottobre in quel di Atene.

Due le possibili opzioni al vaglio dell’UEFA:

se al momento del sorteggio fossero vietati gli spostamenti tra due Paesi, le squadre di quei due Paesi non si potrebbero incontrare nel girone. la possibilità di giocare in campo neutro le partite tra squadre di due Paesi che hanno vietato la possibilità di spostamento.

