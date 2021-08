Sorteggio Europa League: Napoli in prima fascia, ma rischia di affrontare inglesi e spagnole

Dopo le gare dei play-off completato il quadro delle squadre che partecipano ai gironi di Europa League.

Il sorteggio è in programma oggi alle ore 12 a Istanbul in Turchia con diretta TV su Sky Sport 24, su Sky Sport Football e su Eurosport 1.

Il sorteggio prevede quattro fasce da otto squadre ciascuno e i gironi sono formati da una squadra per ogni fascia, quindi le squadre della stessa fascia non possono affrontarsi tra loro.

Così come non posso affrontarsi tra loro squadre della stessa nazione.

Queste le quattro fasce del sorteggio:

Le prime di ogni girone passano agli ottavi, mentre le seconde affrontano in uno spareggio per l’accesso agli ottavi le terze classifiche nei gironi Champions. Le terze invece affrontano in uno spareggio per accedere agli ottavi di Conference League le seconde dei gironi di quest’ultima competizione.

Le partite della fase a gironi si giocano tutte di giovedì o alle ore 18:45 o alle ore 21:00. Queste le date:

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Ricordiamo che da questa stagione non è più valida la regola dei gol doppi segnati in trasferta.

