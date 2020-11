Sosta nazionali amara per il Napoli: 4 azzurri out tra infortuni e Covid

Quest’ultima sosta per le nazionali del 2020 ha consegnato un bilancio amaro per il Napoli, con quattro giocatori out tra infortuni e Covid.

Tra i tanti azzurri impegnati con le rispettive nazionali, ben 15, sono in quattro ad essere quasi sicuramente out almeno per la sfida contro il Milan di domenica sera. Elseid Hysaj ha contratto il Covid con l’Albania e dovrà stare in isolamento proprio nella sua nazione, in attesa di capire come muoversi; dovrà comunque attendere almeno una settimana-10 giorni e l’esito negativo di almeno uno dei prossimi tamponi.

Tra l’altro, con il Covid, hanno rischiato anche Lozano e Mertens. Il messicano ha rischiato contro la Corea del Nord che aveva ben 4 positivi. Ad oggi, per fortuna, nessuna notizia negativa; stessa preoccupazione per Mertens, solo che il positivo al Covid (Kaminski) fa parte proprio del Belgio. L’ansia rimane, ma il tampone, fatto successivamente, risultato negativo concede un po’ di relax in più.

Rrahmani, Osimhen e Ospina, invece, devono fare i conti con gli infortuni. Per quanto riguarda l’attaccante nigeriano, si conosce già l’entità dell’infortunio: lussazione alla spalla. Osimhen salterà le due partite del Napoli contro Milan e Rijeka per cercare di tornare contro la Roma. Rrahmani dovrebbe avere anche lui un problema alla spalla, ma ancora non si conoscono i dettagli; infine Ospina che ha accusato un problema muscolare e dovrà, anche lui, sottoporsi ad esami più approfonditi per capire la natura del problema.

Una sosta amara per il Napoli, insomma, con tre titolarissimi out dopo questi 10 giorni di nazionali.

Comments

comments