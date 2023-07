Sostituto Kim, il prescelto è Itakura. Analizziamo le caratteristiche del giapponese

Sostituto Kim – Il Napoli ha fatto le sue valutazioni e pare che il prescelto sia Ko Itakura, centrale giapponese del Borussia Monchengladbach.

Parliamo di un classe 1997, alto 1.88m, che ha giocato in Germania nell’ultima stagione dove ha collezionato 24 presenze tra Bundesliga e coppa di Germania.

Veloce, tecnico e abile in marcatura. Probabilmente il motivo per cui ha colpito la dirigenza azzurra è il fatto che si adatta molto bene in una difesa abituata a giocare alta perché non ha paura di coprire più campo viste le sue doti atletiche e di recupero sul lungo.

Caratteristiche importanti che colpirono anche il City di Pep Guardiola che decise di acquistarlo nel 2019. Feeling che però non è mai scattato: il giapponese non collezionò neanche una presenza e fu ceduto l’anno successivo.

Una sola stagione in Bundesliga è bastata per attirare l’attenzione di parecchie squadre di alto livello, Napoli su tutte che è pronto ad investire una cifra importante per portarlo in azzurro.

Da tenere in considerazione un brutto infortunio al ginocchio che quest’anno l’ha tenuto lontano dai campi per 2 mesi e, soprattutto, la Coppa D’Asia, in programma dal prossimo 10 gennaio al prossimo 12 febbraio. Il Napoli dunque, oltre ad Osimhen e Anguissa (impegnati in coppa d’Africa) potrebbe perdere anche il centrale giapponese.

Le strade del Napoli e di Itakura non sono mai state così vicine dall’incrociarsi. Le prossime ore potrebbero essere decisive vista anche l’ufficialità di Kim al Bayern ormai imminente.

