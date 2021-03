Sottosegretario Costa: “Europei? Si giocheranno in Italia e con i tifosi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute.

“Sputnik in Campania? Sullo Sputnik dico quello che ho sempre detto: mi auguro che in tempi rapidi si possa arrivare dagli enti preposti ad una certificazione. Nessuna preclusione? Nessuna. Ci dobbiamo preoccupare che siano prodotti e certificati, non dove vengano prodotti. Per quanto riguarda De Luca mi sembra abbastanza singolare. Mi pare che ci sia bisogno di una regia nazionale su questo tipo di situazioni, anche perché sugli approvvigionamenti nazionali, c’è una regia nazionale. Questa è un’iniziativa locale Mi pare singolare investire su un vaccino che ad oggi non ha certificazioni. Passaporto vaccinale? Io dico sempre che abbiamo due emergenze da affrontare: quella sanitaria e quella di un paese che deve ripartire. Credo sia compito della politica esprimersi su certe esigenze. Chi è vaccinato può entrare negli stadi e nei cinema? È una posizione sulla quale possiamo riflettere. Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale ad una vita normale. Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e subito. Sul passaporto ho espresso il mio parere e sono favorevole. Credo sia un elemento utile e anche di sicurezza. Dico che però conseguentemente al passaporto dovremmo mettere i cittadini nelle condizioni di vaccinarsi.”

