Sottosegretario Costa: “I calciatori dovrebbero essere testimoni della campagna vaccinale”

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal.

“Accolgo positivamente la parole di Gravina, i campioni dello sport dovrebbero essere testimonial di questa campagna di vaccino. I calciatori possono aiutarci tantissimo nel comunicare un messaggio positivo per la campagna vaccinale. Sarebbe stato l’ideale se lo avessero fatto spontaneamente. Dobbiamo proseguire con la campagna di vaccino, siamo in una situazione in cui i cittadini si stanno vaccinando. Siamo al 57% dei cittadini vaccinati. L’introduzione del green pass è un elemento importante”.

