Sousa: “La mia idea è di rimanere alla Salernitana, sto già lavorando con il direttore sportivo per la prossima stagione”

L’allenatore della Salernitana, Paulo Sousa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale portoghese Sol.

“Per ora la mia idea è di rimanere. Sto già lavorando per la prossima stagione, ho già presentato al direttore sportivo il tipo di giocatori di cui abbiamo bisogno per rafforzare la squadra, non vedo motivi al momento per cambiare. Per me la cosa più importante è far parte di un progetto all’interno del quale posso non solo evolvere come allenatore ma anche contribuire alla crescita dei calciatori ed anche sotto l’aspetto delle infrastrutture.

A tal riguardo, c’è questa idea in Salernitana perché il presidente è disposto ad acquistare un terreno accanto al nostro campo d’allenamento per costruire una vera città sportiva con tutto ciò di cui i calciatori hanno bisogno. Tengo molto a questo progetto e sono sicuro che con anticipo sia possibile rendere la Salernitana un club sicuro in grado di rimanere in Serie A per diversi anni.”

