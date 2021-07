Southgate in conferenza: “E’ difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto”

Gareth Southgate, ct della Nazionale Inglese, ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa dopo la finale contro l’Italia.

“I ragazzi hanno dato tutto in questa gara e in tutto il torneo. Sono una squadra che hanno dato alla Nazione grandi emozione.

Siamo devastati da come è andata, è difficile trovare parole adesso ma abbiamo dato tutto.

Chi ha sbagliato i rigori? Li abbiamo provati in allenamento, è una mia decisione, i rigori si segnano o sbagliano. Abbiamo tirato coi migliori rigoristi in campo.

Kane? Ha giocato da star, giocherà da stella. Come si è dimostrato un leader lo valuta da solo: è un grande giocatore per noi.

Per i rigori abbiamo fatto questi cambi perché li avevamo già preventivati. Anche in allenamento avevamo provato questa soluzione, stanotte non ha però funzionato.

Ripeto, ho chiesto io ai giocatori di tirare quei rigori: possono andar via stasera da Wembley a testa alta. E’ dura, siamo arrivati vicini.

Queste opportunità sono rare ma anche l’Italia è stata straordinaria. Hanno tenuto la palla meglio di noi, sono stati bravi dietro a fermarci sempre”.

