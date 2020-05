La SpaceX, compagnia privata di Elon Musk, ha dovuto rinviare il lancio del Falcon 9 a causa del sopravvenuto maltempo.

Il lancio è rinviato al 30 maggio per ora, sempre se le condizioni lo permetteranno. Sarebbe stato un lancio storico quello di stasera, dato che sarebbe il primo dopo 10 anni a Cape Canaveral ed il primo in assoluto per un’azienda privata.

