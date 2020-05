Spadafora: “13 o 20 giugno per ripartire con la Serie A”

Il ministro Spadafora è intervenuto al TG3 dove ha confermato che la FIGC ha inviato con un giorno di anticipo il protocollo per la ripresa della Serie A.

Di seguito le parole del ministro Spadafora, riprese dal portale online della Gazzetta:

“13 o 20 giugno le date per ripartire con la Serie A. Giovedì ci sarà il vertice per capire se e quando ripartire. Facciamo riferimento al momento tedesco, dove con Sky è stata prevista la diretta gol per tutti con il diritto dell’abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita.

Potremmo pensarci anche in Italia e nello stesso provvedimento della riapertura del campionato si potrebbe fare riferimento a questa possibilità. Il protocollo è molto simile a quello della ripresa degli allenamenti.“

Comments

comments