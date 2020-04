Spadafora: “Allenamenti? Spero di confermare la data del 4 maggio”

Con un messaggio sul proprio profilo Facebook il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della ripresa degli allenamenti.

“Il bonus per i collaboratori sportivi assegnato a marzo sarà replicato anche per il mese corrente. La settimana prossima si approverà in consiglio dei ministri un nuovo decreto dove vogliamo riproporre questa misura. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e quindi come, se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e ogni livello. La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, è una data che dovremo confermare nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà possibile, è una data che io spero di poter mantenere ma è una data che riguarda gli allenamenti a porte chiuse.”

