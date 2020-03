Spadafora: “Il campionato continua. Si va verso le porte chiuse”

Assemblea straordinaria di Lega al Salone d’onore del Coni per l’emergenza Coronavirus. Ecco quanto detto dal ministro dello Sport Spadafora.

Giornata importante oggi per il calcio italiano, presso il Salone d’onore del CONI infatti è in programma l’assemblea di Lega Serie A. Il punto principale all’ordine del giorno riguarda i recuperi delle gare rinviate per Coronavirus, argomento che ha fatto molto discutere in questi giorni.

Le società devono rimettersi a quello che è il volere del Governo, si va dunque verso la soluzione a porte chiuse, con la possibilità di veder giocare Juventus-Inter non più al lunedì ma di domenica, perché a questo punto non si dovrà rispettare alcuna ordinanza. Ci sono anche le altre gare dell’ultimo turno di campionato da recuperare, cosa che avverrà probabilmente nel prossimo week-end, con il campionato che si riallineerà al precedente calendario il 13 maggio con un turno infrasettimanale. Nel caso in cui l’emergenza continuerà, le porte chiuse sarebbero la regola fino a fine stagione.

All’uscita da Palazzo Chigi, il ministro Spadafora ha ammesso: “Ci sarà il proseguimento di tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute per tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento“.

