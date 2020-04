Spadafora: “Io penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato”

Il portale web di RaiSport rilancia alcune dichiarazioni del Ministro allo Sport Vincenzo Spadafora.

“Io vedo il sentiero della ripresa del campionato sempre più stretto.

Io penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato che dovrà partire a fine agosto.

​Potrebbe essere la maggioranza dei presidenti delle società di serie A a chiederci di sospendere e di concentrarci sul prossimo campionato.

Io non cerco rischio zero, perché non possiamo cercarlo. Io ho solo chiesto che il protocollo proposto dalla Figc sia attuabile.

Ad esempio: siamo così sicuri che la quantità di tamponi proposti sia davvero possibile farla? Il protocollo è applicabile anche per la serie B e la Lega Pro che non hanno certe disponibilità economiche?

Io sarei un folle a demonizzare il calcio perché l’anno prossimo non ci sarebbero risorse per finanziare lo sport. Ma io non posso dire oggi se a metà giugno riprenderà il campionato.

L’Inghilterra sta pensando a un piano b, ad esempio trasmettere le gare in chiaro. Quando ci ho provato sappiamo cosa è successo… Oggi si pensa solo alla questione economica e a salvare certe società, ma se non ci sarà sicurezza il campionato dovrà fermarsi.

Se non si vuole incertezza, significa intraprendere la stessa strada di Olanda e Francia. La decisione presa ieri dalla Francia è importante. Potremmo seguire la Francia, se quella dovesse diventare una linea europea”.

