Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, dopo aver ufficializzato la ripresa del calcio italiano ha parlato anche delle varie soluzioni proposte dalla FIGC.

“La FIGC ha spiegato che esiste un piano B e un piano C: playoff e playout oppure la cristallizzazione della classifica, come si dovrà fare è una decisione che non spetta a me ma a loro.”

