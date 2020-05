Spadafora: “Lega dice che i club non possono auto-isolarsi ma lo hanno proposto loro!”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato ai microfoni di Rete 4 della ripresa del campionato prevista per il 13 giugno.

“Il 18 tutti gli allenamenti degli sporto di squadra, anche il calcio, riprenderanno. Bisognerà mantenere le distanze, saranno allenamenti diversi rispetto a quelli tradizionali almeno per le prime due settimane. Ma c’è tutto il mondo dello sport di base, centri danza, palestre, tennis, tutte potranno riaprire le attività dal 25 maggio. Vorrei dare la rassicurazione in più sul protocollo per queste strutture, non è irrealizzabile, sono misure che sono legate al distanziamento ed altre piccole cose, che consentono a tutti i centri di riaprire in sicurezza.

Ripresa del campionato il 13 giugno? Lunedì dovevano riprendere gli allenamenti del calcio sulla base di un protocollo che un mese fa mi hanno proposto Figc e Lega, a sorpresa capiamo che la Lega dice che ha difficoltà ad attuare il protocollo che ci ha proposto, ad esempio con le squadre in auto-isolamento, ma è una cosa che ci hanno proposto loro. La notizia che possiamo dare è che ce l’hanno proposto loro, se non possono farlo ne prendiamo altro, ma da lunedì ripartono tutti gli sport di squadra. Se la Figc ritiene che non ci siano le condizioni per autoisolare la squadra va bene, allora si adottino le regole per gli altri sport di squadra, purchè rispettino le altre regole.

Ieri, come mostrato da un giornale autorevole, un presidente furbetto ha fatto allenare tutta la squadra insieme senza rispettare le regole. E’ giusto che ripartano gli allenamenti, se tutto questo va in successione non vedo perchè il 13 giugno non si possa ripartire.

Nodo sulla quarantena singola o di gruppo? Sicuramente con l’evoluzione che avremo nei prossimi dieci giorni, quando dal 18 maggio avremo la riapertura, se la curva del contagio ce lo consentirà, grande disponibilità da parte nostra a rivedere in maniera meno stringente questa regola. Ma l’auspicio è che le regole già disposte vengano rispettate, non c’è nessun ostruzionismo”.

Comments

comments