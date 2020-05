Spadafora: “Lunedì riceverò il protocollo dalla Lega per la ripartenza del campionato, giovedì la decisione”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della ripresa del campionato ai microfoni di Rai 1.

“Pochi minuti fa abbiamo pubblicato il Protocollo Figc che consente alle squadre di riprendere gli allenamenti. L’ok definitivo è arrivato dal CTS. Lunedì 25 maggio riceverò dalla Figc il Protcollo per la ripresa del campionato, quindi le nuove regole che il calcio ci propone per riprendere il campionato. Trasferirò immediatamente al CTS le nuove regole. Così che quando arriveremo all’incontro di giovedì 28 maggio si possa già avere un orientamento del CTS. in quella data possiamo già capire come riprendere e quando.

Ottimista? Voglio esserlo sulla ripresa di tutto il Paese, ho detto no quando contavamo i morti e ci chiedeva di ripartire col campionato. Se riparte l’Italia, riparte anche il calcio che è una grande industria: quella grande prudenza ci fa essere ottimisti.”

Comments

comments