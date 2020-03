Spadafora, ministro Sport: “Gesto irresponsabile della Lega, mi auguri si possa sospendere martedì”

Il ministro dello Sport Spadafora è intervenuto a 90 minuto, trasmissione della Rai, per parlare di ciò che è successo oggi.

In più, si è espresso sulla possibile sospensione del campionato da martedì. Di seguito le sue parole:

“Il campionato oggi non si è fermato per un gesto irresponsabile della Lega Serie A e del Presidente Dal Pino. C’è un interesse economico dietro allo sport, con la Serie A in particolare che si sente immune dal virus e soprattutto dai sacrifici che sta facendo tutto il Paese.

Ho provato fino alla fine a evitare di chiedere la sospensione del campionato, so quanto sia importante a livello sociale la partita della domenica, ma adesso non possiamo più permettercela. Ho ricevuto offese, insulti e minacce per questo, ma ciò che conta è la salute pubblica.”

Spadafora sulla possibile sospensione e le partite in chiaro

“La Lega non si sta assumendo le proprie responsabilità. Non sono contento dell’operato del Presidente Dal Pino, cos’altro deve succedere nel nostro Paese per far capire che va fermato il campionato di Serie A?

Per quanto riguarda i diritti, ho proposto di mandare leggermente in differita e in chiaro le partite del massimo campionato trovando però solamente risposte e perplessità a livello economico da Lega e Sky. Proprio in tal senso, voglio presentare un disegno di legge per correggere la Legge Melandri.

Mi auguro che si possa sospendere il campionato. Ho già espresso la mia opinione, è vero che il decreto permette di giocare a porte chiuse, ma oggi speravo in un atto di responsabilità da parte della Lega. Confido nell’equilibrio che finora ha avuto il Presidente Gravina e in quello che farà la FIGC.”

Sul fatto che le decisioni si potevano anticipare

“Non possiamo prevedere l’evolversi della diffusione del Coronavirus. Stiamo acquisendo esperienza quotidianamente, fornendo un esempio anche a tanti altri Paesi.

Non abbiamo voluto fare subito un provvedimento per fermare tutto, volevamo provare a vedere che cosa sarebbe successo, ma oggi che ci rendiamo conto che l’attività di contenimento è la più importante.“

