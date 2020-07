Spadafora, ministro Sport: “Ripartenza Serie A a porte aperte fuori dalla realtà”

Il ministro dello Sport Spadafora è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della ripartenza della Serie A con gli stadi aperti.

Una ripartenza che, ad oggi, è fuori dalla realtà. A seguire l’intervento del ministro Spadafora:

“Il campionato di calcio si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo aolo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo. Ora, per settembre, speriamo si riparta in tranquillità.

Sull’apertura degli stadi, bisogna ancora capire come evolverà la situazione sanitaria. Le fughe in avanti di chi vuole ripartire subito e con gli stadi aperti sono fughe fuori dalla realtà, che trovano riscontro nelle decisioni del Governo.

Il Presidente Gravina si dice preoccupato per la ripartenza per la rigidità dei protocolli sanitari? Sono preoccupato anche io perchè sono preoccupato principalmente della situazione emergenziale sanitaria in Italia. Nel momento in cui capiremo come evolve la situazione sanitaria, ci occuperemo anche del calcio e di tutto il resto.“

