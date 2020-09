Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare il campionato”

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato ai media prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega.

“Voglio essere ottimista, non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così”.

Spadafora ha poi giudicato avventate le parole della sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, poi rettificate. Zampa in un primo momento aveva detto che il campionato andava sospeso, visti i casi di positività tra i giocatori.

