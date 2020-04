Spadafora: “Non è scontata la ripresa del campionato: per gli allenamenti bisognerà attendere il 18”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto ai microfoni di Rai 2, nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”.

“Ci sono due buone notizie: riprende l’attività sportiva e motoria nei parchi con distanza di sicurezza, ma anche l’allenamento degli atleti professionisti e non di rilevanza nazionale. Questo è un modo per far ripartire gli sport a livello individuale. Questo vale per tennis, nuoto e sport del genere. Per gli sport di squadra come il calcio bisognerà attendere ancora: si ripartirà il 18 maggio, ma se ci saranno le condizioni di sicurezza in queste settimane e se verrà confermato lo stato della situazione.

Io non voglio penalizzare o rallentare il calcio, ma dico vedremo perché c’è da avere protocolli rigidi e certezze sulla sicurezza degli atleti. La FIGC ha presentato un protocollo e ieri sera il Comitato tecnico-scientifico non l’ha ritenuto ancora adeguato, bisognerà modificarlo; solo in quel momento si potrà decidere se il calcio potrà ripartire o meno. Molti campionati si sono già fermati, ma la Serie A non è abbastanza incline all’idea di fermare campionati e allenamenti. Riceviamo pressioni fortissime per ripartire. Il mondo del calcio merita rispetto e lo sostengo, è un’azienda anche economica del Paese.

Nel contatto con tutti i presidenti della Lega ci siamo detti: cosa accadrebbe in caso di giocatore positivo al Covid-19? I dubbi sono di tanti altri campionati come in Spagna, la situazione è complicata. Adesso è importante ricevere i segnali sull’attività sportiva e motoria, ma le fasi successive vanno conquistate nelle prossime settimane. Niente è scontato per la ripresa del campionato, bisognerà meritarsi tutto con i comportamenti giusti”.

