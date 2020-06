Spadafora, parla il fratello juventino: “Il Napoli ha meritato. Mio fratello mi ha preso in giro? No, è più piccolo e porta rispetto”

Alberto Spadafora, fratello juventino del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, ha parlato a Radio Marte. Ecco le sue dichiarazioni.

“Sono un edicolante. Il Napoli ha meritato di vincere la partita, anche se i rigori sono una lotteria. Nei 90 minuti ha creato qualche occasione in piu’ della Juventus, anche se nel contesto generale è stata una partita diversa dal solito. Non sono tifoso del Napoli, sono appassionato di baseball. Di calcio non ne capisco… Tifo per la Frattese. Sono tifoso della Juventus, ma anche molto sportivo. Cristiano Ronaldo? Se potesse far vincere da solo tutte le partite il calcio non sarebbe così bello. Sfotto’ da parte di mio fratello? No, sa che tifo Juve da anni, ma e’ sempre piu’ piccolo di me e deve portare rispetto. Sono orgoglioso di mio fratello, ha avuto molte critiche da qualche giornalista in particolare. Si è verificata una situazione mondiale inaspettata. Non penso che altri al suo posto avrebbero fatto diversamente. Bisogna agire usando la testa, non solo il cuore. La salute e’ il problema principale. Non penso che sia passato tutto. Stiamo attento, poi il calcio, il Napoli e la Juventus vengono dopo”.

